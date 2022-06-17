İzmir'de bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde durdurulan bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde durdurulan bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan 13 Eritre, 13 Liberya, 25 Yemen uyruklu ile Somali ve Cibutili 2 kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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