İzmir'de bir mahalle bekçisi pompalı tüfekle yaralandı

Bornova ilçesindeki bir mahalle bekçisi, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisi, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

Pompalı tüfekle ateş açıldığı ihbarı üzerine civarda görev yapan mahalle bekçileri, Evka 4 Mahallesi'ndeki Satuk Buğra Han Caddesi'ne gitti.

Bekçilerin "Silahını bırak" çağrısına uymayan saldırgan Z.Ç (27), ateşle karşılık verdi. Bu sırada bekçilerden A.K. (33) yaralandı.

Olayda kendisi de yaralanan Z.Ç, çevreye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, yaralı olduğu halde kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.