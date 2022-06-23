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İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Haziran'da Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tolgay Tarhan'ın (39) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan saldırıda tüfeği kullandığı öne sürülen A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli A.A. ile maktul Tarhan'ın, aralarındaki husumet nedeniyle daha önce kavga ettikleri öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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