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İzmir'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
İzmir'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişinin tabancayla ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişinin tabancayla ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Çandarlı Mahallesi'nde Şaban Yılmaz'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan R.Y. ile oğlu V.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Olay

Çandarlı Mahallesi'nde 22 Haziran'da Şaban Yılmaz, aralarında husumet bulunan V.Y'yi çıkan kavgada bıçakla yaralamıştı.

Kavgayı haber alan baba R.Y. de Şaban Yılmaz'ı silahla öldürmüştü.

AA / Şafak Yel - Güncel

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