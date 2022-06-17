İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki H.M'nin bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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