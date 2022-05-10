İzmir'de bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini ve evdeki misafiri bıçakla yaraladı

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşi ile evde bulunan bir kadını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi 610 Sokak'ta ikamet eden Sergen Ö. (27) dini nikahlı eşi Bengü B. (21) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sergen Ö, bıçakla Bengü B. ve evdeki Gizem Nur T'yi (19) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralanan Bengü B. ile hafif yaralan Gizem Nur T'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Sergen Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.