İzmir'de bir kişi eski ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan M.C.A. (27), aralarında husumet bulunan eski ev sahibi S.D'nin (41) evine gitti. Pompalı tüfekle S.D'ye ateş eden zanlı, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.A'nın (25) da bulunduğu kayınvalidesi G.E'nin (58) evine gitti. M.C.A. pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini de yaralayıp kaçtı.

Anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.