Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir kişi eski ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

Güncel Haberler

İzmir'de bir kişi eski ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan M.C.A. (27), aralarında husumet bulunan eski ev sahibi S.D'nin (41) evine gitti. Pompalı tüfekle S.D'ye ateş eden zanlı, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.A'nın (25) da bulunduğu kayınvalidesi G.E'nin (58) evine gitti. M.C.A. pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini de yaralayıp kaçtı.

Anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa Hisarcık İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title