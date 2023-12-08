İzmir'de bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı. Restoranda başlayan tartışma sonucunda şüpheli, sürücüyü boğazından bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Sinancılar Mahallesi'ndeki restoranda bir araya gelen F.T. (22) ile Serkan G. (42), daha sonra otomobille Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ikametlerine dönmek üzere hareket etti.

İkili arasında yolda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu F.T, sürücü Serkan G'yi boğazından bıçakla yaraladı.

Şüpheli, olay yerinden başka bir otomobille kaçtı.

Otomobilde yaralı bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan G'yi Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Serkan G, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince Turgutlu'da yakalanan F.T. tutuklandı.