İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasıyla ilgili davaya devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği belirlenen Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği belirlenen Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Y. ile tutuksuz sanık Selman Y. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Halil Y. yakalandıktan sonra duruşmada ilk defa yaptığı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sibel'in rahatsızlığı sebebiyle işe gitmesini istemiyordum. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Ben de tartışmadan sonra dışarı çıktım. Ertesi gün sabah saat 9.00-10.00 gibi eve geldim. Evin yanmış olduğunu ve polisleri gördüm. Evin nasıl yandığını bilmiyorum. Evin önünde toplananlar, evin içindeki cesetten bahsediyordu. Panik oldum ve uzaklaştım. İstanbul'a gittim. Olayın aydınlanmasını bekledim. Farklı bir suçtan aranmam olduğu için ifade veremedim. Kara yoluyla, tırla kaçak olarak Almanya'ya gittim. Tahliyemi istiyorum. Olayın gerçek failleri ortaya çıkartılsın." diye konuştu.

Çelik'in avukatı Sibel Önder, sanığın ifadesinin öğretilmiş olduğunu belirterek, "İfadelerinde çelişkiler vardır. Bir kadının karalanarak cinayeti meşrulaştırmayı kınıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın kadını canavarca hisle öldürmek istediğini savunarak, "Suçtan kurtulmak için uydurma bir hikaye anlatmaktadır." dedi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında Halil Y'nin "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını, Selman Y'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halil Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra bir kadın cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Sibel Çelik'in tecavüze uğradığı ve bıçaklandığı, daha sonra cesedinin yakıldığı tespit edilmişti.

Olay sonrası kayıplara karışan ve cinayet zanlısı olarak aranan kadının nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan ağabeyi Selman Y. ise yargılama sürecinde serbest bırakılmıştı.

Yurt dışına kaçtığı belirlenen Halil Y. Almanya'da başka bir adli olaya karıştığı için ağustos ayında yakalanmış ve Türkiye'ye iade edilmişti. İstanbul'a getirilen zanlının SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmış ve tutuklanmıştı.