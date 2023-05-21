Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de bir kadının çapayla öldürülmesiyle ilgili torunu ve arkadaşı tutuklandı

İzmir'de bir kadının çapayla öldürülmesiyle ilgili torunu ve arkadaşı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki Sevim Çetin'in başına çapayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı tutuklandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki Sevim Çetin'in başına çapayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı tutuklandı.

Torun E.Ç. (15) ile arkadaşı M.T.T. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşayan Sevim Çetin ile torunu E.Ç. ve M.T.T. arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ç. ve arkadaşı M.T.T'nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düşmüştü. Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirmiş, polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin'in cansız bedenini bulmuştu.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Sevim Çetin Selçuk İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title