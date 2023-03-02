İzmir'de bir kadının 'cam kesisi' sonucu ölümüne ilişkin davaya devam edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, "cam kesisi" sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ceyda Yüksel'in ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık hakkında cumhuriyet savcısı, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan cezalandırma talep etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, "cam kesisi" sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ceyda Yüksel'in ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık hakkında cumhuriyet savcısı, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan cezalandırma talep etti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serkan D. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise beraatini talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya yönelik savunma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatlara süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de, Ceyda Yüksel, Serkan D'nin Bornova'daki evinde vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesileri sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınarak tutuklanan Serkan D, olayı hatırlamadığını iddia etmişti.

İddianamede ise olay günü sanık ile maktul arasında tartışma çıktığı, sanığın "maktulü tutarak giriş kapı camına doğru vurduğu, maktulün sol çene, sol dudak altında ve sol koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü, şüphelinin de parmakları üzerinde ve avucunda yaralar oluştuğu" belirtilmişti.

Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra maktule "uyuşturucu sağlama" suçlarını da işlediği, iddianamede yer bulmuştu.