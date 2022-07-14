İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kader Değirmen (38), Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izleri bulunan Değirmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

H.D'nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.

Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D'yi, kardeşi A.D'ye ait kimlikle kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title