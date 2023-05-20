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İzmir'de bir kadın çapayla öldürüldü, torunu ve arkadaşı gözaltına alındı

İzmir'de bir kadın çapayla öldürüldü, torunu ve arkadaşı gözaltına alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki kadın başına çapayla vurularak öldürüldü, 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki kadın başına çapayla vurularak öldürüldü, 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde ikamet eden Sevim Çetin (58) ile 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve M.T.T. (15) arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıktı.

E.Ç. ve arkadaşı M.T.T'nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düştü.

Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirdi.

Polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin'in cansız bedenini buldu.

Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin E.Ç. (15) ve M.T.T'nin (15) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Sevim Çetin Selçuk İzmir Güncel Haberler

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