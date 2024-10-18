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İzmir'de Bir Kadın Cansız Bulundu

İzmir'de Bir Kadın Cansız Bulundu
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Buca ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Fidan Çakır, evinde ölü bulundu. Vücudundaki kesi izleri nedeniyle cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fidan Çakır (28), polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda kesi izleri bulunan Fidan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi 89 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede vücudunda kesi izleri bulunan ve 1 hafta 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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