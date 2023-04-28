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İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.

Zeytinlik Mahallesi 1169 Sokak'ta K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K'ye silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu.

Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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