İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında - Haberler

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İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay dün, saat 22.55 sıralarında Sevgi Mahallesi, Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan tütüncü dükkanının önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz  şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla tütün mamulleri satışı yapan işyerine peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine 10 merminin isabet ettiği belirlenirken, ölen veya yaralanan olmadı. Meydana gelen kurşunlama olayı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da anbean görüntülendi. Şüphelinin silahı beline sakladığı, işyerine yaklaştıktan sonra da peş peşe ateş ettiği görüldü. Bu sırada şüphelinin yanından geçen bir kadının korkuyla bir markete sığındığı da görüntülerde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Karabağlar, Silah, Tütün, İzmir, Güncel, Haberler

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