İzmir'de bir iş yerine silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerini kurşunladıktan sonra uzaklaşan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alsancak Gazi Kadınlar Sokağı'ndaki bir iş yeri önüne motosikletle gelen iki kişi, iş yerine ateş açıp uzaklaştı.

Polis, kasklı iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin motosikletle uzaklaşması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların olay sırasındaki kaçışı da yer alıyor.