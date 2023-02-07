İzmir'de bir iş yerinde 2 kişi ölü bulundu Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kemeraltı Çarşısı 926 Sokak'taki bir iş hanında bulunan ayakkabı atölyesinde 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve Ekrem Gürses olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gülşahin ve Gürses'in atölyede ısınmak amacıyla teneke içerisinde yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği öne sürüldü. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Kemeraltı İzmir Güncel Haberler

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