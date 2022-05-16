İzmir'de bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı - Haberler

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İzmir'de bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir inşaatta, kolon patlaması sonrası yaşanan çökme sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir inşaatta, kolon patlaması sonrası yaşanan çökme sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.

Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 Sokak'taki bir inşaat alanında beton dökümü sırasında kolon patlaması nedeniyle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Onat (63), İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, İnşaat, İzmir, işçi, Güncel, Haberler

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