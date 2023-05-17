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İzmir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı adliyede

İzmir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı adliyede

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İnkılap Mahallesi'ndeki Şirinyer Parkı'nda meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.A. ile A.E'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Emniyetteki sorgularında "susma hakkını" kullandıkları öğrenilen şüpheliler, polislerce adliyeye götürüldü.

Olay

Şirinyer Parkı'nda çıkan kavgada 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Şirinyer İzmir Güncel Haberler

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