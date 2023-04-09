Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de bir genç kalbinden bıçaklandı

İzmir'de bir genç kalbinden bıçaklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu.

Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Alsancak İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title