İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin 500 gram kokain maddesi, 7 bin 731 adet ecstasy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ele geçirildi. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına madde temin ettiği değerlendirilen şüphelinin evinde pres makinesiyle kokain imal ettiği belirlendi. Öte yandan narkotik polisleri Kemalpaşa ilçesinde bir araçtan da 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İzmir'de bir evden 13,5 kilogram kokain ve binlerce hap çıktı

Pres makinesiyle kokain üretip satıyormuş

İZMİR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin 500 gram kokain maddesi, 7 bin 731 adet ecstasy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ele geçirildi. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına madde temin ettiği değerlendirilen şüphelinin evinde pres makinesiyle kokain imal ettiği belirlendi. Öte yandan narkotik polisleri Kemalpaşa ilçesinde bir araçtan da 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde ikamet eden F.Y.B.'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uzun süren takibin ardından, düğmeye basan ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 500 gram kokain, 5 kilogram metamfetamin,7 bin 731 adet ecstasy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ile kokain pres makinesi, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 adet tabanca mermisi, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli F.Y.B.'nin, evindeki pres makinesiyle kokain ürettiği, adresinde bulundurduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri torbacılara temin ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Öte yandan İl dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Kemalpaşa ilçesinde bir araç durduruldu. Narkotik polisi Rota tarafından araçta yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.