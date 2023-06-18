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İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Adalet Mahallesi İzmir Güncel Haberler

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