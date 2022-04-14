İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, Konak Çimentepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile
22 fişek ele geçirildi. Adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel