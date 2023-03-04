İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Güncel Haberler İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Bahçelievler Mahallesi Şehit İsmail Er Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar apartmandan kendi imkanlarıyla çıkarken 5. katta yaşayan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat Akçolak evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evden merdivenle kurtarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda apartmanda maddi hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Karşıyaka İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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