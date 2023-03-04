Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Şehit İsmail Er Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar apartmandan kendi imkanlarıyla çıkarken 5. katta yaşayan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat Akçolak evde mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evden merdivenle kurtarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda apartmanda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka İtfaiye İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title