İzmir'de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

İzmir'de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)