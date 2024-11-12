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İzmir'de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

İzmir'de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)
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İzmir.

İzmir'de bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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