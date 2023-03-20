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İzmir'de bir evde, 9 ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'de bir evde, 9 ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesindeki bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 9 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği, kılıç ile silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 9 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği, kılıç ile silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasının ardından 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği, kılıç ve silahlara ait fişek ile mermiler bulundu.

Olayla ilgili T.T, M.O. ve K.T. gözaltına alındı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "elektronik kelepçe ve konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İzmir Güncel Haberler

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