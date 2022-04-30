İzmir'de bir evde 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırbaş Mahallesi'nde N.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 13 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mustafa Güngör - Güncel