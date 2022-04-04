İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket eden bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirdi.

Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bulunan 168 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, İtalya, İzmir, Güncel, Haberler

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