Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Konak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.
Konak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.
Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin son katında bulunan spor salonundaki buhar kazanından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.