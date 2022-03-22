Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:

Konak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Konak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin son katında bulunan spor salonundaki buhar kazanından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title