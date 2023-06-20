Durdurulan araçtan 55 binin üzerinde sentetik ecza maddesi çıktı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine durdurulan bir araçtan, 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Durdurulan araçtan 55 binin üzerinde sentetik ecza maddesi çıktı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine durdurulan bir araçtan, 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şehirlerden İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından, Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.