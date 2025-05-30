İzmir'de Binlerce İşçi Grevde, Eylemler Devam Ediyor

İzmir'de Binlerce İşçi Grevde, Eylemler Devam Ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve çıktı. İşçiler, Konak'ta toplandıktan sonra yürüyüşe geçerek oturma eylemi yaptı ve trafiği kapattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Öte yandan yürüyüş esnasında zaman zaman işçilerle bazı sürücüler arasında tartışmalar da yaşandı.

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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