İzmir'de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Konak ilçesinde bir kişiye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı bin adet cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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