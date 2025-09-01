İzmir'de Bilim ve İletişim Festivali Düzenlenecek

(İZMİR) - Bilimi toplumla buluşturmayı hedefleyen "Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali", 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar'da 50'yi aşkın etkinlik ve onlarca uzman konuşmacıyla gerçekleşecek.

Seferihisar'da 3-7 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, bilimi toplumla buluşturmayı ve bilgiye erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın her alanında var olması gerektiği anlayışıyla yola çıkan festival; bilim insanları, iletişimciler, sanatçılar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak.

Festival ; belgesel gösterimleri, atölyeler, gökyüzü gözlemleri ve müzik etkinlikleriyle kültürel bir şenlik atmosferi sunacak. Çocuklara yönelik programlar ise bilimin yeni kuşaklarla buluşmasını sağlayacak. Katılımcılar, yapay zekadan evrim teorisine, iklim krizinden gazeteciliğin dönüşümüne kadar pek çok başlıkta tartışmalara katılabilecek.

NASA'dan Cambridge'e konuklar

Hypatia Bilim Festivali'nin açılış oturumu, "Türkiye'de ve Dünyada Bilim İletişimi: Toplum için Bilim ve Bilim İletişimi" başlığıyla yapılacak. Moderasyonunu Hypatia Bilim Platformu Kurucusu Nurcan Seven'in yürüteceği panelde; Prof. Dr. Çiler Dursun, Bilimin Ucunda kurucusu yer bilimci Dr. Ömer Kamacı, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık konuşmacı olacak.

50'yi aşkın etkinlik, atölye, sunum ve gösterimle zengin bir program

Türk Tabipler Birliği'nden SistersLab'a, İzmir Barosu'nda Seferi Keçi'ye, Kozmik Anafor'dan Bebar Bilim'e, Teknolojik Anneler'den, Astrapera'ya, Toplumsal Afet Platformu'ndan Cancer Disinfo'ya, EkoFilm Platformu'ndan Q Turkey'e, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nden Bilim Virüs'üne, Bilim Sanat Felsefe Akademisi'nden (BİLSAF) Uzay Çağında Yolculuk'a önde gelen kurumların destek verdiği festivalde 50'yi aşkın atölye ve etkinlik olacak.

Festivalde Denizli Bilim Merkezi, Bornova Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi gibi farklı bilim merkezleri de atölyeler düzenleyecek ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşacak.

Onlarca uzman konuşmacı ve uygulayıcı

Prof. Dr. Çiler Dursun, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Prof. Dr. Sertaç Öztürk, Prof. Dr. Burçin Ünlü, Prof. Dr. Erkan Saka, Dr. Suncem Koçer, bilim habercisi Çağla Üren, iklim aktivisti Av. Gülşah Deniz Atalar, Dr. İren Dicle Aytaç, Dr. Ömer Kamacı, NASA'dan festival için Türkiye'ye gelen Dr. Ayşegül Tümer, NASA'dan Türkiye'ye dönen Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Virolog Dr. Semih Tareen, Dr. Tufan Kıymaz, Dr. Arif Koşar ve daha onlarca uzman isim konuşmacı ve uygulayıcı olarak yer alacak.

Bilimin kültür ve sanatla buluşma noktası

Festivalde bilimin kültür ve sanatla buluştuğu pek çok etkinlik de yer alacak. Türkiye'de bilimkurgu sineması özel oturumuyla birlikte "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" filmi gösterilecek. Katılımcılar, "Eko Eko Eko" belgeselini yönetmeniyle birlikte izleme şansı bulacak. "Öz: Kuantumun Öyküsü" adlı belgeselinin galası yine yönetmenleriyle birlikte yapılacak, film üzerine de tartışılacak.

Festival Komitesi Başkanı Nurcan Seven, "Bu buluşma, bilimi toplumun ortak dili haline getirmek için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Baha Okar ise ekoloji ve iklim krizine ilişkin oturumların festivalin toplumsal yönünü güçlendirdiğini vurguladı.

Festival, 3 Eylül'de Teos Ormancı Tatil Köyü ve Seferihisar Akarca Kamp alanında başlayacak.