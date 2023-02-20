İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü Güncel Haberler İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hayatını kaybetti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hayatını kaybetti. Cengizhan Mahallesi'ndeki bir sokakta 18 Şubat'ta birlikte alkol alan Erdal Ç. (49) ve oğlu U.Ç. ile şüpheli K.D. arasında kavga çıktı. Kavgada K.D, baba ile oğlunu bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından bıçakla yaralanan Erdal Ç, buradaki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi. U.Ç'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan K.D. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel kavga İzmir Güncel Haberler

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