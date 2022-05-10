İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Haberler

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İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, kavga ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada ise Berk K. ve Ali Rıza K. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Berk K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ali Rıza K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.E.G. ve A.G. olduğunu tespit etti. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Karabağlar, İzmir, kavga, Ordu, Güncel, Haberler

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