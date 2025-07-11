İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Asker eğlencesinde iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kişi göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakimiyet Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli İ.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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