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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu genel olarak iyi, 6'sı taburcu edildi, bir kişi ise özel hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeşilçam Mahallesi'ndeki parkta arkadaş olan grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.B, V.A, O.A, S.B, S.A, V.U. ve S.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaralıdan 6'sı müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan O.A ise Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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