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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. E.L. isimli şahıs, tartışma sırasında bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bahar Mahallesi'nde E.L. ile A.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.L, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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