İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabağlar'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü, iki kişinin ise yaralandığı olayın faili B.S. tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bıçakla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan B.S.'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın taraflar arasındaki husumet nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Olay

Devrim Mahallesi'nde 28 Eylül'de B.S, tartıştığı Selim Yağız'ı (33) bıçaklayıp öldürmüş, ardından Kibar Mahallesi 3805 Sokak'a giderek S.K. (46) ile oğlu E.K.'yı (19) bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınan şüphelinin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

