İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabağlar'da çıkan bıçaklı kavgada Selim Yağız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 suç kaydı bulunan B.S. yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından kaçan B.S, Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yağız'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli B.S, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

