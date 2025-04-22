İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada Y.Y. ağır yaralanırken, E.D. hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan ihbar ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yenigün Mahallesi'ndeki bir taksi durağında Y.Y. ile E.D. arasında taksi çağırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ve E.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayda hafif yaralanan E.D. ise ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel