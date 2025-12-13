İzmir'de parkta 1 çocuğun öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuğun ölmesine, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Adnan Kahveci Parkı'nda çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki bir çocuğun ölmesine, aynı yaştaki diğer çocuğun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.H.Ş. ile sonradan yakalanan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Karabağlar ilçesinde 11 Aralık'ta bir parkta H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada, 15 yaşındaki A.H. hayatını kaybetmiş, aynı yaştaki yabancı uyruklu H.M. ise yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan H.H.Ş. gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası olaya karıştığı belirlenen M.Ö. ise sonradan yakalanmıştı.