Haberler

İzmir'de parkta 1 çocuğun öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki A.H. hayatını kaybetti, bir diğer çocuk yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuğun ölmesine, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Adnan Kahveci Parkı'nda çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki bir çocuğun ölmesine, aynı yaştaki diğer çocuğun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.H.Ş. ile sonradan yakalanan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Karabağlar ilçesinde 11 Aralık'ta bir parkta H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada, 15 yaşındaki A.H. hayatını kaybetmiş, aynı yaştaki yabancı uyruklu H.M. ise yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan H.H.Ş. gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası olaya karıştığı belirlenen M.Ö. ise sonradan yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
title