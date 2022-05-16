İzmir'de bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Haberler

İzmir'de bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti
AA - Seher Deniz - Güncel
İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Musalla Mahallesi'nde gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27) ile M.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Akkaş'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli M.T'yi Bayraklı ilçesinde yakaladı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Seher Deniz - Güncel