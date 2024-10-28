İzmir'de Bıçakla Saldırı: Genç Kız Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sokak ortasında Betül Ç.'ye (18) bıçakla saldırıp yaralayan Çağlar Efe D. (17), tutuklandı. Saldırı anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 25 Ekim günü sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir Betül Ç.'ye ilgi duyan Çağlar Efe D., sokakta yürüyen genç kadını takip etmeye başladı. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Yaralı haldeki Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Betül Ç., adrese gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Betül Ç., tedavisinin ardından tabur edilirken, polis olay yerinden kaçan Çağlar Efe D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada şüphelinin, babasının ikamet ettiği Beşyol Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarmanın eve yaptığı baskınla yakalanan Çağlar Efe D.'nin üzerinde yapılan aramada Betül Ç.'den bıçakla gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan bıçaklı saldırı anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşarak bıçakla saldırması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Haber: Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir),