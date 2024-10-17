Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Bıçakla Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İzmir'de Bıçakla Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, boşanma davası için adliyeye giden Neşe Keçkin, eşi Alaattin Keçkin tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sanık, olay sırasında gözünün karardığını ve eşini öldürmek istemediğini savundu. Pişman olduğunu belirten Keçkin'in yargılaması sürüyor.

İZMİR'de eşi Neşe Keçkin'i (23), boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren Alaattin Keçkin'in (25) yargılanmasına devam edildi. Savunma yapan tutuklu sanık Keçkin "Eşimin kardeşi küfrederek kafa attı. Eşim de göğsüme vurarak başkasıyla birlikte olduğunu söyledi. Üstüme çok geldiler. Küfredip aşağıladılar. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Eşimi öldürmek istemezdim, o an gözüm hiçbir şey görmedi, gözüm karardı. Polislerin yaralandığını bile iddianamede gördüm. Cezama razıyım" dedi.

Olay, 2 Kasım 2023'te, Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede çıktı. Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı, eşinin kardeşini de yaraladı. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanığın yargılamasına başlandı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Keçkin savunmasında, "Eşim evi terk ederek anne ve babasının evine gitti. Zaman zaman geçimsizliklerimiz vardı. Görüşmek istiyordum ancak reddediyordu. Birgün kızımla yürürken bana 'kerhane' ne demek diye sordu. Nerden duydun diye sorduğumda 'annem bana kerhaneye düşesin' dedi. Çok sinirlendim. Eve gidip bıçakla kendime zarar verdim. Daha sonra eşimle tartıştık. Yüzük alıp barışmak istedim. Kaynanamı aradım. Eşimin evden gittiğini söyledi. Daha sonra eşimi arayıp, adliyeye çağırıp 'boşanalım' dedim. Adliyeye tek gelmesini söyledim. Bunların kalabalık geldiğini görünce, adliyenin önündeki karavana koyduğum bıçağı yanıma aldım. Onlara saldırmak isteseydim, geldiklerinde üzerine koşar saldırırdım. Eşimin annesi beni çağırdı, gittim, aramızda küfürleşme oldu. Eşimin kardeşi küfrederek kafa attı. Eşim de göğsüme vurarak başkasıyla birlikte olduğunu söyledi. Üstüme çok geldiler. Küfredip aşağıladılar. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Eşimi öldürmek istemezdim, o an gözüm hiçbir şey görmedi, gözüm karardı. Cinnet getirdim. Polislerin yaralandığını bile iddianamede gördüm. Cezama razıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının taleplerinin karşılanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika 3-sayfa Mahkeme Güncel İzmir Hukuk Suç

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.