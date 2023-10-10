İzmir'in Torbalı ilçesinde beton mikserinin çarptığı anne ve 4 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de beton mikserinin anne ve kızına çarptığı anlar güvenlik kamerasında

İzmir'in Torbalı ilçesinde beton mikserinin çarptığı anne ve 4 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde M.Ö'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay (31) ile 4 yaşındaki kızı Azra Gençay'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nadia Gençay sağlık ekiplerince Torbalı'daki özel bir hastaneye, kızı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde anne ve kızının yolda bekleme yapan beton mikserinin yanından yürüyerek önüne geçtikleri, bu sırada harekete geçen aracın altında kaldıkları anlar yer alıyor.