İzmir'de beton mikseri kazası: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Güncel Haberler
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir anne ve 4 yaşındaki kızına çarpan beton mikserinin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan anne ve kızının tedavileri devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde anne ve 4 yaşındaki kızına çarpan beton mikserinin sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan beton mikserinin sürücüsü M.Ö, adliyeye sevk edildi.
M.Ö'nün ifadesinde anne ve kızını, aracın kör noktasından geçtikleri için görmediğini söylediği öğrenildi.
Sürücü M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada yaralanan Nadia Gençay (31) ile 4 yaşındaki kızı Azra Gençay'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Bahçelievler Mahallesi'nde yolda yürüyen anne ve kızı, bekleme yapan beton mikserinin yanından yürüyerek önüne geçmiş, bu sırada harekete geçen aracın altında kalarak yaralanmıştı.