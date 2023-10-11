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İzmir'de beton mikseri kazası: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir anne ve 4 yaşındaki kızına çarpan beton mikserinin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan anne ve kızının tedavileri devam ediyor.