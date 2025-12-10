İzmir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
İzmir'in Menderes ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü Fahri Bayrak hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.
İzmir'in Menderes ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Fahri Bayrak (48) idaresindeki 35 MDR 78 plakalı beton mikseri, Ovacık Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Direksiyon başında kalp kriz geçirmiş olabileceği belirtilen Bayrak'ın cesedi, Menderes Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel