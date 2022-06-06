İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir iş hanındaki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, işletmeci Yener Edis'e tabancayla ateş açtı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir iş hanındaki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, işletmeci Yener Edis'e tabancayla ateş açtı. Saldırgana silahla karşılık veren Edis, vurularak yaşamını yitirdi, seken kurşunun isabet ettiği hanın çaycısı da ayağından yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş hanının giriş katında yer alan Yener Edis'in işlettiği berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Edis'e tabancayla ateş açtı. Edis de karşılık verdi. Mermilerin isabet ettiği Edis, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Kurşunların sekip geldiği iş hanının çaycısı Osman T. de ayağından yaralandı. Çevredeki esnafın İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Edis, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edis, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Karşıyaka Edis Güncel Haberler

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